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08:22 (мск), источник: VN.RU

Сова-автоинспектор на дорожном знаке стала звездой Интернета

Огромная сова облюбовала дорожный «кирпич» возле здания ГИБДД в Кировском районе Новосибирска. Птица мгновенно стала любимицей Интернета — фотографии и видеозаписи с ней стали быстро расходиться по сети. Горожане шутят, что это новый сотрудник Госавтоинспекции, который присматривает за дорожной обстановкой.

26 декабря новосибирцы могли наблюдать у административного здания на улице Немировича-Данченко, 145 необычное зрелище. На дорожном знаке «въезд запрещен» сидела огромная сова и зорко поглядывала на прохожих. Фотографии и видео с птицей опубликовали в группе АСТ-54.

Подписчики паблика обратили внимание на то, что сова — настоящая красавица, и предположили, что это новая сотрудница ГИБДД высматривает нарушителей. Быстро нашлись желающие приручить красивую птицу, но комментарий более опытного любителя пернатых быстро отбил это желание.

— Это создание жрет исключительно мышей, воняет, не приручается. Ежемесячно ходишь в травму зашивать порезы на руках, мышиные кишки во всех частях комнаты, на одежде, на кровати. И да, в клетке ее держать нельзя — убьет оперение. А еще совы адово орут ночью. Содержание обходится от 5 т.р. в месяц минимум. Заводи, — написал Иван Кондор.

Напомним, сова не в первый раз оказывается гостем полицейского участка. Раненую неясыть недавно подобрали сотрудники полиции и вызвали для нее ветеринара. Птицу назвали Екатериной в честь сотрудницы отдела. Но потом выяснилось, что это мальчик, и представителя породы переименовали в Кришну. К сожалению, Кришна не смог справиться с полученными травмами и погиб.

Сова на «кирпиче» тоже относится к виду «длиннохвостая неясыть». Это один из самых крупных видов неясытей — длина достигает 70 см, а размах крыльев — около 115 см.

— Эти птицы прилетают к нам на зиму из восточных и средних районов Сибири. Тут теплее, легче прокормиться. Нередко они перебираются в город, где можно охотиться на воробьев, голубей, крыс, — рассказал орнитолог института систематики и экологии животных СО РАН Вячеслав Чернышов корреспонденту VN.ru. — Скорее всего, она врезалась в препятствие или на нее могли напасть днем вороны. Для них совы — враги. Ночью неясыть и сама на ворон охотится. Зимой в городе появляется много черных ворон.

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