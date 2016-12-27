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08:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральские певцы выступят перед президентом

Юные представители Челябинской области выступят перед членами Государственного совета.

Они пополнят состав сводного детского хора под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Заседание Госсовета состоится сегодня, 27 декабря, в Кремлевском дворце. Участие в нем примут президент России, а также главы регионов.

«Наши ребята уже третий год участвуют в концертах хора, начиная с сочинской Олимпиады. Состав группы постоянно меняется, поскольку существует ограничение по возрасту — в хоре поют ребята до 15 лет. В этом году в Москву поехали мальчики из капеллы “Созвучие”, которая работает на базе челябинской школы искусств № 9, и магнитогорцы», — рассказали в министерстве культуры Челябинской области.

Программу выступления посвятили завершающемуся Году российского кино. Всего представят 12 композиций.

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