Южноуральские певцы выступят перед президентом

Они пополнят состав сводного детского хора под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Заседание Госсовета состоится сегодня, 27 декабря, в Кремлевском дворце. Участие в нем примут президент России, а также главы регионов.

«Наши ребята уже третий год участвуют в концертах хора, начиная с сочинской Олимпиады. Состав группы постоянно меняется, поскольку существует ограничение по возрасту — в хоре поют ребята до 15 лет. В этом году в Москву поехали мальчики из капеллы “Созвучие”, которая работает на базе челябинской школы искусств № 9, и магнитогорцы», — рассказали в министерстве культуры Челябинской области.

Программу выступления посвятили завершающемуся Году российского кино. Всего представят 12 композиций.