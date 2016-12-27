Зоопарк закажет памятник сидящему на скамейке Ростиславу Шило, информация опубликована на сайте госзакупок.

Из всех идей для монумента Шило решили использовать фигуру, сидящую на скамейке. Эскиз еще проходит стадию согласования, открытие памятника намечено 31 марта 2017 года.

В техзадании на сайте госзакупок сказано, что исполнитель должен создать скульптуру в виде фигуры человека с портретным сходством Р. А. Шило, смонтированную на изготовленной скамье. Она будет предоставлена самим зоопарком.

Памятник разместится в зоопарке на берегу Лебединого озера, где еще осенью под него смонтировали основание.

Свои идеи памятника Ростиславу Шило прислали более 200 человек. Накануне авторов 19-ти лучших работ наградили.

Сама инициатива создания памятника почетному жителю Новосибирска получила большую народную поддержку. Ростислава Шило знают во всем мире. И его подопечных. Например, Шилку. Белую медведицу, которая родилась в Новосибирске, а теперь живет в Японии. Ростислав Шило руководил зоопарком почти полвека. Его не стало в апреле. И почти сразу появилась идея создания памятника. Его планируют построить на народные деньги.

Новосибирский зоопарк также носит имя Ростислава Шило.

Напомним, директор новосибирского зоопарка скончался в ночь на 27 апреля в возрасте 75 лет. Он руководил зверинцем более 40 лет.