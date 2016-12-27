Ученые показали восстановленный облик Кейки батыра

Венгерский антрополог Андраш Жолт Биро предоставил редакции Tengrinews.kz снимки скульптуры Кейки батыра, созданного по результатам работы по восстановлению его облика. Как комментировал ранее антрополог Андраш Биро, у Кейки батыра типичный среднеазиатский тип лица, как у большинства казахов. По его словам, реконструкцией лица занималась самая опытная специалистка в этой области Агнеш Куштар, которая четыре года назад делала реконструкцию Абулхаир хана. Также над проектом работаюл Шандор Эвингер, который сделал специальные анализы кости, и сам Андраш Биро.

«Мы сделали рентген, потом на компьютерной томографии сделали 3D-модель, потом сделали модель из пластика и из гипса. Эта работа заняла два месяца. Это очень кропотливая работа. Нужно было сделать все мускулы. На основе только костей восстановить лицо и весь облик. Это требует большого опыта. Самое сложное сделать оригинал, а потом уже с него можно будет делать копии», — пояснил антрополог.

Также Биро добавил, что венгерские специалисты сделали анализ костей, определили примерно, сколько лет было, когда умер батыр, какие травмы были.

«Из истории мы знаем, как он трагически погиб. И из нашего анализа видно, какие травмы ему были нанесены. Как минимум семь раз его ударили тяжелым железным предметом, таким как тяпка или топор, в затылочную часть головы, там кость сломана. Это была очень сильная травма. Также на рентгеновском снимке видны три пореза на кости, от скулы до затылка, микрофрагменты, где кость сломалась от удара шашкой или саблей. Точные анатомические координаты мы запишем в научный артикль», — прокомментировал иностранный специалист.

«По черепу Кейки батыра и анализам видно, что это был очень сильный мужчина, у него были очень хорошие здоровые зубы, возраст примерно между 40 и 50. То, что это был очень сильный человек, видно из затылочной части. Там, где крепятся мышцы шеи. В начале декабря делегация из Казахстана приедет в Венгрию. И мы результаты своей работы передадим Казахстану. Мы подготовили две головы Кейки батыра. Основа черепа из пластика, а сверху покрыта гипсом и лаком. Один будет белый, другой бронзовый», — сказал Биро.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые полностью восстановили облик Кейки батыра. Известный историк, советник в КИСИ при РК Берик Абдигалиулы опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook восстановленные эскизы облика героя. Работу по восстановлению внешности героя провели в Будапеште. Останки Кейки батыра были переданы казахстанской стороной для изучения 13 октября. Планировалось создать трехмерную модель.