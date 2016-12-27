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08:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Смог не покидает Челябинск

Режим НМУ первой степени опасности сохраняется в городе.

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности сохраняется в Челябинске.

Из-за слабого ветра и ночной инверсии плохо рассеиваются вредные примеси, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии региона.

Такая ситуация, согласно сведениям областного Гидрометцентра, продлится до сегодняшнего вечера, 27 декабря. Предприятиям предписано снизить уровень выбросов в атмосферу. Специалисты будут производить замеры качества воздуха, в том числе и с помощью мобильной лаборатории. Горожанам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и не заниматься работами, которые могут привести к дополнительному загрязнению.

Напомним, накануне челябинцы массово жаловались на смог и сильный запах гари. В экологической приемной зарегистрировали более 150 обращений.

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