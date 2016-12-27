Новосибирцы потратят на празднование Нового года 15 тысяч рублей
В числе самых популярных подарков — косметика, сладости и электроника, рассказали аналитики.
В числе самых популярных подарков — косметика, сладости и электроника, рассказали аналитики.
Новосибирцы потратят на празднование Нового года 15 тысяч рублей, об этом свидетельствуют данные аналитиков портала «MoneyMan».
Специалисты выяснили, сколько денег жители СФО собираются потратить на празднование нового года и подарки. В опросе приняли участие более 4 тысяч человек.
Большинство респондентов планируют подарить
Новосибирцы сделали выбор в пользу сувенирной продукции. Около 14,3% ответивших рассматривают в качестве подарка игрушки, свечи и приятные безделушки. Почти 13,9% пользователей обрадуют своих близких подарочными сертификатами в магазины и салоны.
Из всех респондентов 12,6% планируют дарить предметы одежды — от шарфов до шуб. Уместные во все времена книги подарят 7,3% клиентов. Остальные 4,1% ответивших выберут другие виды подарков.
Средняя сумма праздничных трат находится в диапазоне от 10 до 15 тысяч рублей.
Экономный бюджет до 5 000 руб. наметили 12,3% опрошенных. Больше четверти клиентов — 25,1% — потратят на праздник до 10 000 руб. Большинство респондентов запланировали на эти мероприятия до 15 000 руб., это 34,5% участников опроса.
В сумму до 20 000 руб. хотят уложиться 5,2% клиентов, а в бюджет до 25 000 руб. — 4,1%. Немало опрошенных собираются раскошелиться на более чем 25 000 руб. За этот вариант проголосовали 10,4% клиентов. И лишь 8,4% участников совсем вычеркнули эту статью расходов и не собираются выделять деньги на новогодние хлопоты.