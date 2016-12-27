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07:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы потратят на празднование Нового года 15 тысяч рублей

В числе самых популярных подарков — косметика, сладости и электроника, рассказали аналитики.

Новосибирцы потратят на празднование Нового года 15 тысяч рублей, об этом свидетельствуют данные аналитиков портала «MoneyMan».

Специалисты выяснили, сколько денег жители СФО собираются потратить на празднование нового года и подарки. В опросе приняли участие более 4 тысяч человек.

Большинство респондентов планируют подарить что-то из косметики или парфюмерии. Этот вариант выбрали 17,1% клиентов. На втором месте по популярности оказались сладости — конфеты и шоколад купят 15,8% опрошенных. Примерно столько же — 14,9% клиентов — отправятся за подарками в магазины бытовой техники, чтобы приобрести для семьи и друзей электронику и цифровую технику.

Новосибирцы сделали выбор в пользу сувенирной продукции. Около 14,3% ответивших рассматривают в качестве подарка игрушки, свечи и приятные безделушки. Почти 13,9% пользователей обрадуют своих близких подарочными сертификатами в магазины и салоны.

Из всех респондентов 12,6% планируют дарить предметы одежды — от шарфов до шуб. Уместные во все времена книги подарят 7,3% клиентов. Остальные 4,1% ответивших выберут другие виды подарков.

Средняя сумма праздничных трат находится в диапазоне от 10 до 15 тысяч рублей.

Экономный бюджет до 5 000 руб. наметили 12,3% опрошенных. Больше четверти клиентов — 25,1% — потратят на праздник до 10 000 руб. Большинство респондентов запланировали на эти мероприятия до 15 000 руб., это 34,5% участников опроса.

В сумму до 20 000 руб. хотят уложиться 5,2% клиентов, а в бюджет до 25 000 руб. — 4,1%. Немало опрошенных собираются раскошелиться на более чем 25 000 руб. За этот вариант проголосовали 10,4% клиентов. И лишь 8,4% участников совсем вычеркнули эту статью расходов и не собираются выделять деньги на новогодние хлопоты.

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