На новогодних праздниках приморцы не останутся без помощи

«Во время январских каникул большая часть лечебно-профилактических учреждений городов и районов края будет принимать пациентов и обслуживать вызовы на дому. Главную нагрузку традиционно примут на себя городские больницы Владивостока № 1 и № 2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

В круглосуточном режиме будут работать и три отделения краевой клинической больницы № 2 (больница «Рыбаков»). Напомним, что сюда следует обращаться при травме глаз, а также челюстно-лицевых травмах.

Бригады «Скорой помощи» по традиции будут сопровождать все общегородские новогодние и рождественские мероприятия.

Поликлиника № 1 Владивостока работает 3 и 5 января в усиленном режиме, 6 января принимать горожан, приписанных к данному лечебному учреждению, будет дежурная служба врачей.

График работы поликлиники № 4 в канун Нового года также уже известен: с 9.00 до 15.00 в поликлинике работает дежурная служба врачей, в том числе процедурный и зубной кабинеты. 3 и 5 января — усиленная служба врачей.

«3 января с 9.00 до 18.00 будут открыты терапевтические, процедурный, ЭКГ и зубной кабинеты, ведет прием врач хирург, а также работает лаборатория, 5 января с 9.00 до 18.00 в поликлинике ведут прием терапевты», — говорится в сообщении.

Поликлиника № 3 (Владивосток, ул. Луговая, 55) работает 31 декабря по расписанию субботы с 8.00 до 15.00. В дни новогодних каникул — 3 и 5 января здесь организована расширенная дежурная служба с 9.00 до 18.00.

Детская поликлиника № 3 Владивостока сообщает, что в субботу, 31 декабря, маленьких пациентов будет принимать дежурная служба. В этот день поликлиника и ее филиалы на Багратиона, 6 и Магнитогорской, 143а, работают по обычному субботнему расписанию — с 9.00 до 15.00. В 2017 году в дни новогодних каникул детская поликлиника и ее структурные подразделения распахнут свои двери 3 и 5 января. Прием пациентов будет вестись с 9.00 до 18.00. Также с 9.00 до 14.00 будут работать рентгенкабинет и лаборатория в основном здании поликлиники по адресу: ул. Анны Щетининой, 38. В эти дни вызов врача осуществляется до 14.00.

Поликлиника Приморского краевого онкологического диспансера работает 3 и 5 января. Прием будет вести врач-онколог. В дни новогодних праздников диагностические службы не работают.

Зимние праздники не отразятся на работе учреждений родовспоможения. Все роддома Приморского края работают в штатном режиме.

Стоматологическую помощь можно получить по следующим адресам: стоматологическая поликлиника для взрослых Ул. Уборевича, 14. (телефон для справок — 222−86−17).

Организована круглосуточная дежурная служба для экстренных пациентов взрослых и детей: детская стоматология ул. Суханова, 1. Поликлиника работает 3,5 января — с 9.00 до 13.00.

Врачи Приморского края поздравляют горожан с наступающим Новым годом и просят всех быть внимательными при выборе праздничных блюд и алкогольных напитков, а также при использовании пиротехники и во время развлечений на активном отдыхе.