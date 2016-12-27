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08:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске появился новый трамвайный маршрут № 16

Трамвай будет ходить от улицы Связистов до улицы Покрышкина, через улицы Троллейную и Вертковскую, рассказали в мэрии Новосибирска.

В Новосибирске появился новый трамвайный маршрут № 16, об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Новый трамвайный маршрут начнет работу 28 декабря и будет ходить по схеме ул. Связистов, ул. Волховская, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Троллейная, ул. Вертковская, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина.

Трамваю присвоено название ««Юго-Западный жилмассив — станция метро «Площадь Маркса».

Также меняется маршрут трамвая № 8 — он будет ходить по ул. Титова, ул. Троллейной, ул. Широкой.

Ему также присвоили новое название — «Микрорайон “Чистая Слобода” — ТЭЦ-2».

Трамвайный маршрут № 2 «Микрорайон «Чистая Слобода» — станция метро «Площадь Маркса» будет работать целый день. Ранее он выходил на рейсы только в часы пик.

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