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08:28 (мск), источник: dostup1.ru

Оптимистов стало меньше: почти 40% челябинцев считают 2016 год «очень плохим для себя»

Люди говорят, что денег хватает только на питание и они живут за гранью бедности.

Почти 40% опрошенных челябинцев оценивают уходящий 2016 год как очень плохой для себя — опрос, проведенный специалистами РАНХиГС в преддверии Нового года, показал, что оптимистов в южноуральской столице заметно поубавилось, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Социологи подчеркнули, что большинство «недовольных» респондентов — это пенсионеры, горожане с общим средним или неполным высшим образованием, уровень доходов которых ниже среднего. Они говорят, что денег им хватает только на питание и что они живут за гранью бедности, денег не хватает даже на еду.

При этом более половины опрошенных челябинцев (54%), несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию, назвали 2016 год хорошим.

«Однако если сравнить полученные в конце 2016 года результаты с итогами 2015, можно отметить тренд снижения доли оптимистов — практически наполовину сократилось число тех, кто считает год очень хорошим, снижение составило 4,4 процентного пункта», — говорят специалисты университета.

Среди оптимистов чаще встречаются молодые респонденты, по социальному положению — специалисты с высшим образованием, оценивающие свое материальное положение на среднем уровне.

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