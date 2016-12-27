Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы жителей
Вред красного мяса поставили под сомнение
Песков ответил на призыв наказать журналистку за слова о Ту-154
Появилась информация о не попавшем на борт Ту-154 человеке
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Умер Джордж Майкл
08:29 (мск), источник: АиФ Омск

Для семьи погорельцев из Омска собирают вещи

Омичей просят откликнуться на призыв о помощи.

На прошлой неделе серьёзно пострадала семья Елены Зырянковой. Во время пожара огнём уничтожено всё, и молодая семья с двумя детьми осталась без вещей и жилья.

Сама омичка с детьми и пожилой мамой выбралась из дома, муж в то время находился в командировке. Сейчас семью приютили родственники, но нужна одежда и обувь. Детям Елены семь и два года. Росту у младшего сына 110 см, у старшего — 140, размеры обуви 33-й и 27-й соответственно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярском крае в цирке леопард напал на людей
Обнаружен черный ящик самолёта Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь