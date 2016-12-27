Для семьи погорельцев из Омска собирают вещи

На прошлой неделе серьёзно пострадала семья Елены Зырянковой. Во время пожара огнём уничтожено всё, и молодая семья с двумя детьми осталась без вещей и жилья.

Сама омичка с детьми и пожилой мамой выбралась из дома, муж в то время находился в командировке. Сейчас семью приютили родственники, но нужна одежда и обувь. Детям Елены семь и два года. Росту у младшего сына 110 см, у старшего — 140, размеры обуви 33-й и 27-й соответственно.