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08:50 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге в пятый раз появились «абажуры Ради»

В Екатеринбурге уличный художник Тимофей Радя вновь нарядил уличные фонари на аллее возле Театра оперы и балета оранжевыми абажурами, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что впервые абажуры в уральской столице появились в начале 2013 года в рамках фестиваля «Не темно». Екатеринбуржцы идею художника поддержали, однако они пришлись не «по вкусу» городской мэрией, которая заявила, что их установка не согласована.

Позднее художник сам убрал инсталляцию. За эти годы граждане очень полюбили инсталляцию и активно боролись за возвращение объектов на прежнее место. После волны гнева у населения абажуры вернули. С тех пор каждую зиму художник устанавливает их на проспекте Ленина.

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