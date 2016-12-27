В Троицке школьников отправили на карантин

Как сообщается в пресс-службе администрации города, также отменены праздничные мероприятия в образовательных организациях и учреждения дополнительного образования. Карантин введен в медицинских организациях и учреждениях социальной защиты города Троицка.

Напомним, на этой неделе на карантин до 30 декабря уже закрылись школы Магнитогорска, Копейска, Миасса, Чебаркуля и Верхнего Уфалея. Затем школьники уходят на зимние каникулы.

В Челябинске занятия проводятся в обычном режиме.