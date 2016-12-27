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08:47 (мск), источник: Uralpress.ru

В Троицке школьников отправили на карантин

В Троицке (Челябинской области) с 26 по 30 декабря приостановлен учебный процесс во всех школах города в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщается в пресс-службе администрации города, также отменены праздничные мероприятия в образовательных организациях и учреждения дополнительного образования. Карантин введен в медицинских организациях и учреждениях социальной защиты города Троицка.

Напомним, на этой неделе на карантин до 30 декабря уже закрылись школы Магнитогорска, Копейска, Миасса, Чебаркуля и Верхнего Уфалея. Затем школьники уходят на зимние каникулы.

В Челябинске занятия проводятся в обычном режиме.

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