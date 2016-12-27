В Троицке школьников отправили на карантин
В Троицке (Челябинской области) с 26 по 30 декабря приостановлен учебный процесс во всех школах города в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В Троицке (Челябинской области) с 26 по 30 декабря приостановлен учебный процесс во всех школах города в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Как сообщается в
Напомним, на этой неделе на карантин до 30 декабря уже закрылись школы Магнитогорска, Копейска, Миасса, Чебаркуля и Верхнего Уфалея. Затем школьники уходят на зимние каникулы.
В Челябинске занятия проводятся в обычном режиме.