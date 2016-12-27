В Омске заработает «Московский кремль»

Сегодня, 27 декабря, в Советском парке Омска откроется «Московский Кремль». Вместе с этим 17 часов состоится торжественное открытие главной новогодней елки Советского округа.

Причем можно будет посмотреть не только копию Московского кремля, но и ледяные скульптуры омских достопримечательностей: Степаныча, Любочки и Городового.

Борис Сеньков, глава администрации Советского округа Омска:

— Вместе с нашими социальными партнерами-предпринимателями удалось сделать прекрасный подарок жителям округа, всем омичам. Масштаб выполненной работы впечатляет: на строительство городка использовано более 1000 кубометров снега, 300 кубометров льда, площадь городка превышает 1000 квадратных метров. На создание главной окружной елки ушло 300 хвойных деревьев, а для ее украшения использованы десятки игрушек, изготовленных юными жителями Советского округа.

Во время церемонии открытия елки и снежного городка авторы самых лучших новогодних украшений получат награды и сладкие призы.

Также 30 декабря в Советском парке состоится традиционная лыжная гонка на призы Деда Мороза. Интересные представления ждут омичей у снежного городка и в первые дни 2017 года.