В Омске заработает «Московский кремль»
Елка откроется в Советском округе.
Елка откроется в Советском округе.
Сегодня, 27 декабря, в Советском парке Омска откроется «Московский Кремль». Вместе с этим 17 часов состоится торжественное открытие главной новогодней елки Советского округа.
Причем можно будет посмотреть не только копию Московского кремля, но и ледяные скульптуры омских достопримечательностей: Степаныча, Любочки и Городового.
Борис Сеньков, глава администрации Советского округа Омска:
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Во время церемонии открытия елки и снежного городка авторы самых лучших новогодних украшений получат награды и сладкие призы.
Также 30 декабря в Советском парке состоится традиционная лыжная гонка на призы Деда Мороза. Интересные представления ждут омичей у снежного городка и в первые дни 2017 года.