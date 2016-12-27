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08:39 (мск), источник: ИА Башинформ

У жителей Башкирии еще есть время, чтобы оформить право собственности на недвижимость до нового года

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. Жители Башкирии еще успеют оформить право собственности на недвижимость до нового года. Сделать это можно в электронном виде через Центры консультирования.

В Управлении Росреестра по Башкортостану напомнили, что на территории республики по основным сделкам, поданным на государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним через офисы приема многофункционального центра (МФЦ «Мои документы»), сроки регистрации составляют 7−8 рабочих дней. К ним добавляются дополнительные сроки на курьерскую доставку документов из МФЦ в Росреестр и обратно, а это еще 4 рабочих дня.

Таким образом, по делам правоустанавливающих документов, поданным гражданами на текущей неделе через МФЦ, регистрация права собственности и выдача готовых документов будет производиться только после нового года, — отметили в ведомстве.

Граждане, которым необходимо зарегистрировать право не недвижимость до нового года, могут подать документы через Центры консультирования по сдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимость в электронном виде по адресу — Уфа, ул. Ленина, 70 и ул.50 лет СССР, 30/5, зал № 2. При обращении в эти центры жители республики смогут оформить право собственности и получить готовые документы в течение 1−2 рабочих дней.

Здесь же специалисты помогут перевести все документы в электронный вид и заверить их электронно-цифровыми подписями (ЭЦП). Готовые документы, заверенные ЭЦП регистратора, проводившего сделку, поступят заявителю на указанный им адрес электронной почты.

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