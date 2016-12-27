У жителей Башкирии еще есть время, чтобы оформить право собственности на недвижимость до нового года

В Управлении Росреестра по Башкортостану напомнили, что на территории республики по основным сделкам, поданным на государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним через офисы приема многофункционального центра (МФЦ «Мои документы»), сроки регистрации составляют 7−8 рабочих дней. К ним добавляются дополнительные сроки на курьерскую доставку документов из МФЦ в Росреестр и обратно, а это еще 4 рабочих дня.

Таким образом, по делам правоустанавливающих документов, поданным гражданами на текущей неделе через МФЦ, регистрация права собственности и выдача готовых документов будет производиться только после нового года, — отметили в ведомстве.

Граждане, которым необходимо зарегистрировать право не недвижимость до нового года, могут подать документы через Центры консультирования по сдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимость в электронном виде по адресу — Уфа, ул. Ленина, 70 и ул.50 лет СССР, 30/5, зал № 2. При обращении в эти центры жители республики смогут оформить право собственности и получить готовые документы в течение 1−2 рабочих дней.