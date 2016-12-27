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10:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовская школа признана лучшей в России

Школа № 23 донской столицы признана лучшей в России.

Как сообщается на сайте городской администрации, образовательное учреждение получило диплом победителя и золотую медаль конкурса «100 лучших школ России».

Кроме того, директора школы Светлану Шемет наградили почетным знаком отличия «Директор года 2016» за достигнутые успехи в организации учебного процесса и вклад в дело воспитания подрастающего поколения.

«Победа в этом конкурсе — одна из наиболее значимых наград в области образования. Быть награжденным в числе лучших школ России — особенно почетно. Золотой медалью награждаются лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в области образования», — говорится в сообщении.

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