Ростовская школа признана лучшей в России

Как сообщается на сайте городской администрации, образовательное учреждение получило диплом победителя и золотую медаль конкурса «100 лучших школ России».

Кроме того, директора школы Светлану Шемет наградили почетным знаком отличия «Директор года 2016» за достигнутые успехи в организации учебного процесса и вклад в дело воспитания подрастающего поколения.

«Победа в этом конкурсе — одна из наиболее значимых наград в области образования. Быть награжденным в числе лучших школ России — особенно почетно. Золотой медалью награждаются лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в области образования», — говорится в сообщении.