Уволен главный архитектор Красноярска

Главный архитектор и руководитель управления архитектуры Красноярска Андрей Макаров покинул свой пост. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил глава города Эдхам Акбулатов, который уже подписал распоряжение о его увольнении.

«Да, я подписал уже распоряжение об увольнении Андрея Юрьевича Макарова, с 9 числа он не работает архитектором, он ушел сейчас в отпуск, как сейчас предусмотрено законодательством, и затем уходит с этого поста», — сказал мэр.

По словам Эдхама Акбулатова, Андрей Макаров выполнил основную задачу, которая была перед ним поставлена:

«Когда я приглашал Андрея Юрьевича — он человек из другого города — у нас был такой разговор, что надо решить основную задачу — принять Генеральный план, Правила землепользования и застройки, проект планировки улично-дорожной сети. Эта задача решена. Надо сказать, что Андрей Юрьевич не прощается с Красноярском, мы договорились, что он будет продолжать работу в качестве советника главы города Красноярска, потому что мне хотелось бы иметь его точку зрения на те или иные градостроительные вопросы. Я считаю его высоко профессиональным человеком, единственный у него недостаток — он не чиновник. Он творческий человек, высококлассный специалист в своей области, имеет целый ряд наград и знаков отличия, которые делают его известным человек во всей нашей стране».

Глава города также рассказал, что в ближайшее время в Красноярске будет объявлен новый конкурс на выбор главного архитектора. Основным изменением станут новые квалификационные требования, которые, как отметил мэр, ранее не предъявлялись к кандидатам.

«Новое время требует новых задач и их решения, соответственно под это потребуются новые кадры. Через некоторое время мы объявим конкурс на главного архитектора города. Квалификационные требования будут касаться контроля за реализацией разработанной градостроительной документации и воплощения в жизнь тех планов, которые намечены. Для этого потребуются люди несколько другого склада, я убежден. Квалификационные требования к новому главному архитектору будут отличаться от тех, которые были 4 года назад», — заключил Акбулатов.