Гостинодворскую церковь в Казани вернут епархии

«Мы обращались к Президенту нашей республики по вопросу передачи здания церкви. Пока официального решения не принято, потому что надо переселять Управление архивом нашей республики, но главное, что во время одного из обходов исторического центра Казани Президентом нашей республики последовало положительное высказывание в сторону такого решения», — сказал Владимир Самойленко.

Напомним, православная святыня, упоминающаяся в источниках уже с XVI века, находится по адресу: улица Кремлевская, 2/6, за Национальным музеем Татарстана. Исторически она входит в комплекс зданий Гостиного двора (1800 — 1815), тем не менее, являясь постройкой, как минимум, на 3 века старше. Особое значение храма во имя святителя Николая Чудотворца для верующих состоит в том, что с участием именно ее священнослужителя была обретена Икона Казанской Божией Матери.

«Здание церковное и, безусловно, имеет соответствующую архитектуру, поэтому велся разговор о передаче здания от архива обратно Православной Церкви. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан с самого начала (назначен в июле 2015 года — прим. ред. Т-и. ) стал вести такой диалог, потому что там служил священник Ермолай, будущий патриарх Московский и Всея Руси Гермоген. Это очень выдающаяся личность в истории и церкви, и в истории нашего государства в целом. Он принял икону Казанской Божией Матери после ее обретения (вместе с Матроной в 1579 году принимал участие в ее поисках на территории восстанавливаемого сейчас Собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря — прим. ред. Т-и. )», — прокомментировал пресс-секретарь Татарстанской митрополии диакон Дмитрий Аликин.

Между тем, как сообщили в приемной ведомства, Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ уже извещено о предстоящем переселении и в ближайшее время готовится въехать в помещение по адресу: ул. Ново-Песочная, 44, недалеко от нового здания Арбитражного суда РТ.

Однако прежде чем церковь снова начнет функционировать как религиозный объект, ей необходима серьезная реставрация. За четыре с лишним века, а особенно в советский период, здание претерпевало значительные изменения, здесь были нивелированы атрибуты церковных интерьеров и убранства.

Вероятнее всего, реставрация православной святыни будет включена в проект комплексного восстановления всего Гостиного двора, который уже разрабатывается Национальным музеем, размещенным в его зданиях. По предварительным наработкам главного реставратора института «Татинвестгражданпроект» Светланы Мамлеевой, уже сейчас можно представить, какой приблизительно будет Гостинодворская церковь после восстановления.

«Это памятник архитектуры, и после реконструкции Гостиного двора церковь однозначно будет передана Православной Церкви, мы на нее не претендуем. В нашем музее есть материалы по истории Гостинодворской церкви, которые во времена Советской власти сберегли музейщики — мы готовы их предоставить и организовать совместную выставку», — сказала генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.