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11:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области аптеки проверят на наличие лекарств от гриппа

Власти проведут мониторинг наличия в волгоградских аптеках препаратов для профилактики и лечения гриппа.

Источник: Аргументы и факты

«Как сообщают медики, сейчас Волгоградская область находится на грани эпидемии гриппа, наступление которой ожидается в новогодние каникулы», — заявили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы.

В связи с этим власти проведут мониторинг лекарств в аптеках, а медучреждения региона в первую неделю января будут пработать в дежурном режиме.

«Перечень лекарств, эффективно помогающих от гриппа, уже получили первичные партийные организации. Будем принимать экстренные меры, если их не окажется в каких-либо аптеках вне зависимости от того государственные они или частные», — подчеркнула председатель комитета облдумы по охране здоровья Наталья Семенова.

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