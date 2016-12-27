В Волгоградской области аптеки проверят на наличие лекарств от гриппа

«Как сообщают медики, сейчас Волгоградская область находится на грани эпидемии гриппа, наступление которой ожидается в новогодние каникулы», — заявили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы.

В связи с этим власти проведут мониторинг лекарств в аптеках, а медучреждения региона в первую неделю января будут пработать в дежурном режиме.