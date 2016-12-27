В Волгоградской области аптеки проверят на наличие лекарств от гриппа
Власти проведут мониторинг наличия в волгоградских аптеках препаратов для профилактики и лечения гриппа.
Власти проведут мониторинг наличия в волгоградских аптеках препаратов для профилактики и лечения гриппа.
«Как сообщают медики, сейчас Волгоградская область находится на грани эпидемии гриппа, наступление которой ожидается в новогодние каникулы», — заявили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В связи с этим власти проведут мониторинг лекарств в аптеках, а медучреждения региона в первую неделю января будут пработать в дежурном режиме.
«Перечень лекарств, эффективно помогающих от гриппа, уже получили первичные партийные организации. Будем принимать экстренные меры, если их не окажется в