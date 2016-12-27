Приморцам рассказали, как пересечь границу в новогоднюю ночь
Дальневосточное таможенное управление информирует приморцев о графике работы пограничных пунктов пропуска во время новогодних каникул, сообщает ИА «Дейта».
Дальневосточное таможенное управление информирует приморцев о графике работы пограничных пунктов пропуска во время новогодних каникул, сообщает ИА «Дейта».
«Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) “Пограничный” будет работать в следующем режиме: пассажирское направление, выходные дни — 1 января 2017 года, рабочие дни — 31 декабря 2016 года,
Кроме того, двусторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП) «Полтавка» будет работать в следующем режиме: пассажирское направление, выходные дни — 1, 7 января 2017 года, рабочие дни — 31 декабря 2016 года, 2−6, 8 января 2017 года, с 9.00 до 21.00. Грузовое направление: выходные дни — 1, 2, 7 января 2017 года, рабочие дни — 31 декабря 2016 года, 3−6, 8 января 2017 года, с 9.00 до 21.00.
МАПП Краскино: пассажирское направление, выходные дни — 1, 2, 7, 8 января 2017 года, рабочие дни — 31 декабря 2016 года,
Железнодорожные пункты пропуска «Пограничный» и «Махалино» работают 31 декабря 2016 года и