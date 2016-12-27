Приморцам рассказали, как пересечь границу в новогоднюю ночь

«Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) “Пограничный” будет работать в следующем режиме: пассажирское направление, выходные дни — 1 января 2017 года, рабочие дни — 31 декабря 2016 года, 2—8 января 2017 года, с 9.00 до 21.00. Грузовое направление: выходные дни — 1−4 и 7 января, рабочие дни — 31 декабря, 5, 6 и 8 января, с 9.00 до 21.00», — говорится в сообщении ДВТУ.

Кроме того, двусторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП) «Полтавка» будет работать в следующем режиме: пассажирское направление, выходные дни — 1, 7 января 2017 года, рабочие дни — 31 декабря 2016 года, 2−6, 8 января 2017 года, с 9.00 до 21.00. Грузовое направление: выходные дни — 1, 2, 7 января 2017 года, рабочие дни — 31 декабря 2016 года, 3−6, 8 января 2017 года, с 9.00 до 21.00.

МАПП Краскино: пассажирское направление, выходные дни — 1, 2, 7, 8 января 2017 года, рабочие дни — 31 декабря 2016 года, 3—6 января 2017 года, с 10.00 до 18.00. Грузовое направление: выходные дни — 1−3,7, 8 января, рабочие дни — 31 декабря 2016 года, 4—6 января , с 10.00 до 18.00.