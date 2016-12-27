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10:48 (мск), источник: НИА Самара

В последний день года в Самарской области появится 16 новых семей

Для новобрачных подготовлена специальная новогодняя регистрация.

Источник: Reuters

31 декабря, в субботу, во Дворце бракосочетания городского округа Самара (ул. Молодогвардейская, 238) состоятся торжественные государственные регистрации. В канун Нового года на самарской земле сочетаются узами брака 16 пар.

Регистрация будет проходить с 9.30 до 15.00 на двух площадках Дворца: в каминном зале и в большом зале торжеств. Для новобрачных подготовлена специальная торжественная регистрация, наполненная сказкой Нового года. Центральное событие пройдёт в 11.30 в большом торжественном зале Дворца.

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