В последний день года в Самарской области появится 16 новых семей

31 декабря, в субботу, во Дворце бракосочетания городского округа Самара (ул. Молодогвардейская, 238) состоятся торжественные государственные регистрации. В канун Нового года на самарской земле сочетаются узами брака 16 пар.

Регистрация будет проходить с 9.30 до 15.00 на двух площадках Дворца: в каминном зале и в большом зале торжеств. Для новобрачных подготовлена специальная торжественная регистрация, наполненная сказкой Нового года. Центральное событие пройдёт в 11.30 в большом торжественном зале Дворца.