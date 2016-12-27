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10:37 (мск), источник: Newslab.ru

Спасение из огня и мороза: Самый добрый поступок на дороге выбирают в Красноярске

Победителю обещают полезный подарок от Госавтоинспекции.

Красноярские дорожные полицейские объявили о старте голосования за самый добрый поступок на дороге. Напомним, «номинанты» на это звание были объявлены две недели назад:

— госавтоинспектор, который спас застрявшего на трассе в 40-градусный мороз мужчину; канские инспекторы ДПС, которые эвакуировали семью из горящего дома; спасший молодую пару после ДТП в Уярском районе студент; предотвратившие возгорание жилого дома в Березовском районе автоинспекторы, а также полицейские, спасшие в том же районе сову от гибели; инспекторы ДПС из Зеленогорска, которые в 40-градусный мороз извлекли изо льда машину автоледи; еще двое зеленогорских полицейских, которые спасли замерзавшего пенсионера; красноярский инспектор, который помог утке с утенком перейти 4-полосную дорогу; инспектор, который помог красноярской автоледи сменить перегоревшую лампочку.

Госавтоинспекторы предлагают своим подписчикам до 9 января 2017 года проголосовать за самый добрый поступок, который совершен в уходящем году, в официальной группе «ГИБДД24».

Подробные истории героев проекта опубликованы там же, в сообществе, в специальной теме для обсуждения, среди комментариев за 2016 год. Победителю обещают полезный подарок от Госавтоинспекции.

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