Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
5 психических болезней из русских сказок
"Это не гибель": в "Роснефти" о смерти экс-главы аппарата Сечина
Меган Фокс и еще 8 зарубежных звезд, ставших мамами в 2016-м
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14События недели в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Режим работы транспорта на зимних выходных утвердили в Хабаровске

Режим работы городского транспорта с 1 по 8 января 2017 года утвердили в Хабаровске.

Источник: РИА "Новости"

Так, в первые три дня нового года с 5:30 до 10:00 на линии будет работать до 50% от планового количества подвижного состава. К 11:00 выпуск транспорта на линию составит 100%.

С 4 по 8 января никаких изменений в расписании автобусов, трамваев и троллейбусов не ожидается, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Победителей регионального экологического конкурса наградили в Хабаровске
СМИ: В России приостановлены полеты Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
Россия заняла третье место в мире по продаже оружия
Штаб Трампа начал писать инаугурационную речь
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
11 советов, как без усилий подготовить дом к Новому году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь