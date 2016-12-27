Режим работы транспорта на зимних выходных утвердили в Хабаровске

Так, в первые три дня нового года с 5:30 до 10:00 на линии будет работать до 50% от планового количества подвижного состава. К 11:00 выпуск транспорта на линию составит 100%.

С 4 по 8 января никаких изменений в расписании автобусов, трамваев и троллейбусов не ожидается, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.