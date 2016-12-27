Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
5 психических болезней из русских сказок
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
В РФ снизили цены на десятки жизненно необходимых лекарств
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14События недели в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Должников по алиментам в Новосибирской области заставили строить снежный городок

20 должников по алиментам в Коченевском районе области отправились на обязательные работы, рассказали в ФССП.

Должников по алиментам в Новосибирской области заставили строить снежный городок, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

20 должников в Коченевском районе не погасили долги по алиментам. Приставы использовали административное дело для наказания всех нерадивых родителей. Всех отправили на обязательные работы — строить снежную горку, ставить ёлку и создавать ледяные фигуры.

«Хочется верить, что в это светлое время каждый из должников задумается о судьбе собственного чада и найдёт в себе силы преодолеть любые обстоятельства, разделяющие детей и их родителей», — рассказали приставы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первые случаи гонконгского гриппа зафиксированы в Новосибирской области
СМИ: В России приостановлены полеты Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
Россия заняла третье место в мире по продаже оружия
Штаб Трампа начал писать инаугурационную речь
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь