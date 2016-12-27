Должников по алиментам в Новосибирской области заставили строить снежный городок, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.



20 должников в Коченевском районе не погасили долги по алиментам. Приставы использовали административное дело для наказания всех нерадивых родителей. Всех отправили на обязательные работы — строить снежную горку, ставить ёлку и создавать ледяные фигуры.



«Хочется верить, что в это светлое время каждый из должников задумается о судьбе собственного чада и найдёт в себе силы преодолеть любые обстоятельства, разделяющие детей и их родителей», — рассказали приставы.