В аэропорту Воронежа после ремонта открыли две рулежные дорожки

В 2016 году в аэропорту Воронежа шел ремонт рулежных дорожек. Свою работу воздушная гавань не останавливала, но пользовалась лишь одной из трех рулежных дорожек.

Это создавало немало неудобств — диспетчерам и другим специалистам приходилось досконально отслеживать малейшее передвижение по лётному полю и вносить в график коррективы.

Ремонт закончили — и на днях аэропорт получил разрешение эксплуатировать рулёжные дорожки РД-А и РД-В.

«По стечению обстоятельств, первым обновлённую магистральную рулёжку испытал самолёт, на котором в Воронеж прибыл министр транспорта РФ Максим Соколов», — поясняют в пресс-службе аэропорта.

Борт приземлился и коротким путем проехал к зданию аэровокзала, хотя раньше ему бы пришлось долго выруливать и делать круг. Сообщают, что с новыми дорожками экипажам больше не придется ждать долго своей очереди на взлет и посадку.