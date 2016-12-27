В аэропорту Воронежа после ремонта открыли две рулежные дорожки
Первым их испытал самолет министра транспорта РФ.
Первым их испытал самолет министра транспорта РФ.
В 2016 году в аэропорту Воронежа шел ремонт рулежных дорожек. Свою работу воздушная гавань не останавливала, но пользовалась лишь одной из трех рулежных дорожек.
Это создавало немало неудобств — диспетчерам и другим специалистам приходилось досконально отслеживать малейшее передвижение по лётному полю и вносить в график коррективы.
Ремонт закончили — и на днях аэропорт получил разрешение эксплуатировать рулёжные дорожки
«По стечению обстоятельств, первым обновлённую магистральную рулёжку испытал самолёт, на котором в Воронеж прибыл министр транспорта РФ Максим Соколов», — поясняют в
Борт приземлился и коротким путем проехал к зданию аэровокзала, хотя раньше ему бы пришлось долго выруливать и делать круг. Сообщают, что с новыми дорожками экипажам больше не придется ждать долго своей очереди на взлет и посадку.