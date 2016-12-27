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11:04 (мск), источник: Новости Воронежа

В аэропорту Воронежа после ремонта открыли две рулежные дорожки

Первым их испытал самолет министра транспорта РФ.

Источник: voz.aero

В 2016 году в аэропорту Воронежа шел ремонт рулежных дорожек. Свою работу воздушная гавань не останавливала, но пользовалась лишь одной из трех рулежных дорожек.

Это создавало немало неудобств — диспетчерам и другим специалистам приходилось досконально отслеживать малейшее передвижение по лётному полю и вносить в график коррективы.

Ремонт закончили — и на днях аэропорт получил разрешение эксплуатировать рулёжные дорожки РД-А и РД-В.

«По стечению обстоятельств, первым обновлённую магистральную рулёжку испытал самолёт, на котором в Воронеж прибыл министр транспорта РФ Максим Соколов», — поясняют в пресс-службе аэропорта.

Борт приземлился и коротким путем проехал к зданию аэровокзала, хотя раньше ему бы пришлось долго выруливать и делать круг. Сообщают, что с новыми дорожками экипажам больше не придется ждать долго своей очереди на взлет и посадку.

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В аэропорту Воронежа после ремонта открыли две рулежные дорожки
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