Ученые выяснили, почему обезьяны не могут говорить

В рамках эксперимента нейробиолог из Принстонского университета Асиф Газанфар вместе с коллегами при помощи рентгена сделали визуальные профили голосового тракта длиннохвостой макаки по имени Эмилиано, пока она издавала различные звуки. В результате ученые выяснили, что у обезьян есть анатомическая возможность произносить пять основных гласных звуков, присутствующих в большинстве человеческих языков.

Ученые даже ввели изданные Эмилиано звуки голосового тракта в компьютерную программу, составив фразу «Ты выйдешь за меня» (Will you marry me), пишет New Scientist.