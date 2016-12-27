Ученые выяснили, почему обезьяны не могут говорить
Американские ученые выяснили, что анатомия обезьян позволяет им производить пять основных гласных звуков, но мозг приматов недостаточно развит для умения говорить.
Американские ученые выяснили, что анатомия обезьян позволяет им производить пять основных гласных звуков, но мозг приматов недостаточно развит для умения говорить.
В рамках эксперимента нейробиолог из Принстонского университета Асиф Газанфар вместе с коллегами при помощи рентгена сделали визуальные профили голосового тракта длиннохвостой макаки по имени Эмилиано, пока она издавала различные звуки. В результате ученые выяснили, что у обезьян есть анатомическая возможность произносить пять основных гласных звуков, присутствующих в большинстве человеческих языков.
Ученые даже ввели изданные Эмилиано звуки голосового тракта в компьютерную программу, составив фразу «Ты выйдешь за меня» (Will you marry me), пишет New Scientist.
Таким образом, заявил Газанфар, обезьяны способны имитировать или генерировать элементарные звуки и создавать фразы, понятные человеку, но их мозг, видимо, не готов для речи.
Эксперимент также демонстрирует, что в ходе эволюции для создания речевого аппарата человеку потребовались нейронные изменения, а не перемены в вокальной анатомии.
При этом Газанфар отмечает, что способность приматов перенимать воспроизведение человеческой речи увеличивается, но их возможность говорить все еще ограничена. По его словам, в настоящее время обезьяны приближаются к способности произносить человеческую речь на уровне годовалого ребенка.