Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
5 психических болезней из русских сказок
Названы имена первых опознанных жертв катастрофы Ту-154
Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
«Самолеты начинают мстить»: летчик-испытатель о крушении Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
15:02 (мск), источник: Моя Планета

Ученые выяснили, почему обезьяны не могут говорить

Американские ученые выяснили, что анатомия обезьян позволяет им производить пять основных гласных звуков, но мозг приматов недостаточно развит для умения говорить.

Источник: Reuters

В рамках эксперимента нейробиолог из Принстонского университета Асиф Газанфар вместе с коллегами при помощи рентгена сделали визуальные профили голосового тракта длиннохвостой макаки по имени Эмилиано, пока она издавала различные звуки. В результате ученые выяснили, что у обезьян есть анатомическая возможность произносить пять основных гласных звуков, присутствующих в большинстве человеческих языков.

Ученые даже ввели изданные Эмилиано звуки голосового тракта в компьютерную программу, составив фразу «Ты выйдешь за меня» (Will you marry me), пишет New Scientist.

Читайте также
Самцы мартышек научились не спорить с самками

Таким образом, заявил Газанфар, обезьяны способны имитировать или генерировать элементарные звуки и создавать фразы, понятные человеку, но их мозг, видимо, не готов для речи.

Эксперимент также демонстрирует, что в ходе эволюции для создания речевого аппарата человеку потребовались нейронные изменения, а не перемены в вокальной анатомии.

При этом Газанфар отмечает, что способность приматов перенимать воспроизведение человеческой речи увеличивается, но их возможность говорить все еще ограничена. По его словам, в настоящее время обезьяны приближаются к способности произносить человеческую речь на уровне годовалого ребенка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Суд в Москве признал события 2014 года на Украине госпереворотом
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
Качественная питьевая вода оказалась недоступна 7% россиян
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
ЗАЗ начал производство новой модели На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo, которые уже начали предлагать украинские дилеры
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь