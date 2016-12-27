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10:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В театральном институте Екатеринбурга сменился ректор

Вуз возглавила Анна Глуханюк.

В Екатеринбургском театральном институте прошли выборы ректора. На общем собрании сотрудников 23 декабря 2016 года на этот пост единогласно утверждена проректор по учебной работе Анна Глуханюк. Ее кандидатуру Министерство культуры России одобрило еще несколько месяцев назад.

Анне Глуханюк 36 лет. Она закончила факультет искусствоведения и культурологии УрГУ, в 2005 году защитила кандидатскую диссертацию. В ЕГТИ работает с 2003 года, на данный момент является первым проректором и доцентом кафедры общих гуманитарных и специальных театроведческих дисциплин. Кроме того, она доцент кафедры культурологии и социально-культурной деятельности УрФУ, сообщает «Уралинформбюро».

Полномочия Виктора Бабенко, руководившего вузом около 30 лет, истекут в феврале 2017 года. Осенью ему исполнилось 70 лет, и согласно трудовому законодательству, он больше не может занимать эту должность. Смена руководства вызвала серьезные опасения в театральных кругах: отмечали, что есть много желающих забрать у института помещения в центре города. Николай Коляда опасался, что театральный и вовсе могут закрыть.

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