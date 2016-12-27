Всю неделю в Кишиневе ожидаются перебои в подаче воды

Так сегодня, 27 декабря с 09:00 до 12:00 запланировано отключение воды в домах № 1/1 и 3, расположенных на Московском проспекте.

Завтра, 28 декабря с 09:00 до 21:00 в связи с разветвлением водопровода по адресу: улица И. Крянгэ, 5 без воды останутся жители домов № 13−35, 22−56, в том числе дробных, расположенных по улице И. Крянгэ.

Также 28 декабря в результате работ по замене клапанов с 09:00 до 14:00 подачу воды прекратят потребителям по адресу: улица Валя Кручий, 6.

29 декабря с 09:00 до 15:00 без воды останутся жильцы дома № 4 по бульвару Дачия, где также будут производить замену клапанов.