Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Шотландские ученые объяснили существование секса
"Это не гибель": в "Роснефти" о смерти экс-главы аппарата Сечина
Беременная Оксана Акиньшина вышла в свет в облегающем платье
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14События недели в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10:42 (мск), источник: Actualitati.md

Всю неделю в Кишиневе ожидаются перебои в подаче воды

Поставщик воды АО Апэ-Канал Кишинэу сообщает, что в связи с выполнением работ на этой неделе в столице ожидаются ежедневные перебои в подаче воды.

Источник: Actualitati.md

Так сегодня, 27 декабря с 09:00 до 12:00 запланировано отключение воды в домах № 1/1 и 3, расположенных на Московском проспекте.

Завтра, 28 декабря с 09:00 до 21:00 в связи с разветвлением водопровода по адресу: улица И. Крянгэ, 5 без воды останутся жители домов № 13−35, 22−56, в том числе дробных, расположенных по улице И. Крянгэ.

Также 28 декабря в результате работ по замене клапанов с 09:00 до 14:00 подачу воды прекратят потребителям по адресу: улица Валя Кручий, 6.

29 декабря с 09:00 до 15:00 без воды останутся жильцы дома № 4 по бульвару Дачия, где также будут производить замену клапанов.

30 декабря в связи с плановыми работами АО Апэ-Канал с 09:00 до 16:00 воду отключат в домах 7 и 11 по бульвару Дачия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Додон: Законодательство РМ не предусматривает размещения на госучреждениях других флагов, за исключением государственного
СМИ: В России приостановлены полеты Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
Россия заняла третье место в мире по продаже оружия
Штаб Трампа начал писать инаугурационную речь
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь