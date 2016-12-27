Синоптики: во вторник в Петербурге ожидаются мокрый снег и гололед
В течение дня столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки.
В течение дня столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки.
Во вторник в Петербурге выпадет мокрый снег, передает ГУ МЧС по городу и области. Изменение погоды в Северной столице ожидается утром и днем 27 декабря.
Согласно прогнозу синоптиков, столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки, в городе подует
Спасатели предупреждают водителей о гололедице на петербургских дорогах. Автомобилистов просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим во избежание аварий.