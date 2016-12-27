Синоптики: во вторник в Петербурге ожидаются мокрый снег и гололед

Во вторник в Петербурге выпадет мокрый снег, передает ГУ МЧС по городу и области. Изменение погоды в Северной столице ожидается утром и днем 27 декабря.

Согласно прогнозу синоптиков, столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки, в городе подует юго-западный ветер. К вечеру его порывы усилятся до 11 метров в секунду.

Спасатели предупреждают водителей о гололедице на петербургских дорогах. Автомобилистов просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим во избежание аварий.