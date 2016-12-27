На выручку к свердловчанам придет тысяча спасателей
В новогодние праздники.
В новогодние праздники.
Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности на время новогодних праздников. Как сообщили «Уралинформбюро» в
На территории всех муниципалитетов организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения. Проверен резерв оборудования и необходимых материалов.
Контроль за соблюдением противопожарного режима предусмотрен на 737 объектах. Сотрудники МЧС будут дежурить в местах проведения массовых мероприятий. Безопасность праздников круглосуточно будут обеспечивать около 1 000 спасателей и 330 единиц техники.