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10:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На выручку к свердловчанам придет тысяча спасателей

В новогодние праздники.

Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности на время новогодних праздников. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, он будет действовать до 15 января 2017 года.

На территории всех муниципалитетов организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения. Проверен резерв оборудования и необходимых материалов.

Контроль за соблюдением противопожарного режима предусмотрен на 737 объектах. Сотрудники МЧС будут дежурить в местах проведения массовых мероприятий. Безопасность праздников круглосуточно будут обеспечивать около 1 000 спасателей и 330 единиц техники.

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