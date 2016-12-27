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12:31 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском в праздничные дни закроют несколько маршрутов общественного транспорта

В новогодние и рождественские праздники в городе изменится расписание движения общественного транспорта.

В Волжском вводится временная схема организации движения городских и пригородных маршрутов.

1 января маршруты № 1, 2, 24 начнут свою работу с 9.00 по обычному расписанию, а маршруты № 27 и № 5 в этот день будут отменены.

Автобус № 14 с конечной остановки «37 микрорайон» пойдет в 5.57, 6.24, 7.16, 7.33, 7.48, 8.30, 8.40, 8.51, 9.00 и далее по обычному расписанию. С конечной остановки «Гипермаркет «Магнит» он начнет движение с 6.37, 7.04, 7.45, 8.00, 8.12, 8.27, 9.10, 9.20, 9.30 и далее по обычному расписанию.

Маршрут № 4 с конечной остановки «Парк» будет работать по расписанию: 6.00, 7.16, 8.32, 9.23, 10.13 и далее как обычно. С конечной остановки «с/о «Цветущий сад» он будет ходить в 6.38, 7.54, 9.09, 10.01, 10.51 и далее по обычному расписанию.

Автобусы № 34 с конечной остановки «ЛПК» начнут движение 6.00, 7.50, 9.38, 10.05, 10.32, 10.59 и далее по обычному расписанию. С «ЖДВ» — в 6.57, 8.45, 9.12, 9.39, 10.05, 10.33, 11.00 и далее по обычному расписанию.

Пригородные маршруты 1 января также коснется изменение в расписании.

№ 117 «Волжский — Верхнее Погромное» будет отменен. Автобусы № 123 с конечной остановки «30 микрорайон г. Волжский» начнут следование в 9.41, 10.06, 10.30, 10.55, 11.27 и далее по обычному расписанию. С конечной остановки «ЖДВ г. Волгограда» — в 11.02, 11.27, 11.51, 12.12, 12.46 и далее как обычно.

Маршрут № 146 с конечной остановки «Стимул» г. Волжский стартует в 11.30, 11.50, 12.10 и далее по обычному расписанию. С конечной остановки «Автовокзал г. Волжский» — 12.47, 13.07, 13.27 и далее как обычно.

С 1 по 8 января не будут курсировать автобусы по маршрутам № 102, 104, 108, 111, 112, 116, 119.

С января 2017 года согласно договору комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о транспортном обслуживании населения пассажирским автомобильным транспортом на весь 2017 год прекращает работу маршрут № 113 «Волжский — пос. Крупской».

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