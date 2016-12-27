Врачи зафиксировали в Москве рост числа детей с ожирением

За последние два десятилетия в столице значительно увеличилось число людей, страдающих от ожирения. Особенно это проявляется среди детей и подростков. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказала главный диетолог города Антонина Стародубова, сообщается на портале мэра столицы.

«Число взрослых, обратившихся по поводу ожирения, выросло в 1,6 раза, подростков — в 4,9 раза, детей — 6,2 раза», — заявила Стародубова.

Она уточнила, что еще несколько лет назад в России для женщин проблемы с лишним весом были более характерны, чем для мужчин. В последнее время тенденция изменилась, и от этого недуга все чаще страдают мужчины.

Также диетолог заявила, что в будущем году в Москве будет проведено исследование по оценке распространения избыточной массы тела и ожирения среди школьников.

По мнению Стародубовой, причинами, по которым увеличивается число людей с лишним весом, являются пренебрежение принципами здорового питания, переедание, низкая физическая активность и сидячий образ жизни.