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10:58 (мск), источник: Мослента

Врачи зафиксировали в Москве рост числа детей с ожирением

В 2017 году проведут исследование по оценке распространения болезни среди школьников.

Источник: Reuters

За последние два десятилетия в столице значительно увеличилось число людей, страдающих от ожирения. Особенно это проявляется среди детей и подростков. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказала главный диетолог города Антонина Стародубова, сообщается на портале мэра столицы.

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«Число взрослых, обратившихся по поводу ожирения, выросло в 1,6 раза, подростков — в 4,9 раза, детей — 6,2 раза», — заявила Стародубова.

Она уточнила, что еще несколько лет назад в России для женщин проблемы с лишним весом были более характерны, чем для мужчин. В последнее время тенденция изменилась, и от этого недуга все чаще страдают мужчины.

Также диетолог заявила, что в будущем году в Москве будет проведено исследование по оценке распространения избыточной массы тела и ожирения среди школьников.

По мнению Стародубовой, причинами, по которым увеличивается число людей с лишним весом, являются пренебрежение принципами здорового питания, переедание, низкая физическая активность и сидячий образ жизни.

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