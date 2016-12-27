Ритуальная битва гигантских Дедов Морозов состоялась в молдавском селе

В обряде участвуют только молодые парни. Разделившись на две группы, они в ночь с 24 на 25 декабря колядуют по дворам. Сначала они ходят по дворам и возвещают о рождении Иисуса Христа и о скором прибытии Деда Мороза (Мош Крэчун). Молодежь колядует, желает счастья хозяевам, принимает угощения и небольшие денежные подарки.

Этот год также не стал исключением, о чем сообщает сайт trassae95.com.

Главный участник обряда изображает Моша Крэчуна, но в несколько необычном образе. Он надевает маску, сшитую из кроличьих и козьих шкур, украшенную конским волосом и лентами. На поясе у него закреплены четыре колокола, которые обычно одевают коровам во время выпаса на пастбище.

«Визит Мошу (так называют этого персонажа на юге исторической Бессарабии — ред.) — большая честь для хозяев. Если в доме живет незамужняя девушка, она прикалывает белый цветок на головной убор того парня, который ей симпатичен. Также незамужняя девушка отдает колядующим калач, который нанизывается на большой шест», — рассказала начальник отдела культуры Ренийской районной администрации Анна Барган.

Поэтому, когда утром 25 декабря в центр села сходятся все жители, то по количеству белых цветков на голове юношей видно, кто из них пользуется наибольшим успехом. Узнают жители села и то, сколько незамужних девушек в этом населенном пункте.

И, действительно, утром 25 декабря два колядующих «отряда», у каждого из которых свой Мошу, сошлись в центре села. Они танцевали и прогоняли злых духов дубинками, сплетенными из побегов рогозы.

Далее состоялась символическая битва двух лидеров групп колядовщиков — они сели на плечи другим участникам действа.

В завершение праздника прозвучала колядка в адрес сельского головы и почетных гостей, которые щедро одаривают Мошу.