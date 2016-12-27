Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Вред красного мяса поставили под сомнение
Названы имена первых опознанных жертв катастрофы Ту-154
Как помочь ребенку преодолеть застенчивость
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
В автомобиле в центре Москвы нашли тело помощника Сечина
Крушение Ту-154 могло произойти из-за перегруза
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12:16 (мск), источник: Интерфакс

Синоптики пообещали москвичам похолодание перед Новым годом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Кратковременное предновогоднее похолодание ожидается в Москве, сообщает Гидрометцентр России.

Источник: Агентство «Москва»

Как отмечают синоптики, во вторник, 27 декабря в Москве и Московской области ожидаются небольшие и умеренные осадки, снег и мокрый снег, переходящий в дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура повысится в Москве до 0…2°, по области будет в пределах −3…−2°, местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 м/с.

Москва, 27 декабря
Прогноз на 14 дней
+1°
Днем снег
+1°
Ночью слабый снег

В среду, 28 декабря, Москва и область окажутся в тыловой части циклона, что проходит вдоль западных границ России на юго-запад Центрального округа, время от времени будет приниматься небольшой снег, температура воздуха понизится: ночью в городе −2…−4°, по области до -7°, днем -1../-3°, по области до 0…-5°. На дорогах местами скользко, отмечают метеорологи.

Москва, 28 декабря
Прогноз на 14 дней
-4°
Днем снег
-2°
Ночью облачно

В четверг, 29 декабря погода будет облачной. Ночью пройдет небольшой снег, температура в Москве −5…−7°, по области −4…−9°. Днем местами небольшой снег, температура в Москве −3…−5°, по области −2…−7°. Местами гололедица, указано в сообщении Гидрометцентра.

Москва, 29 декабря
Прогноз на 14 дней
-7°
Днем облачно
-4°
Ночью снег

В пятницу, 30 декабря метеорологи прогнозируют облачную погоду, местами пройдет небольшой снег. Температура ночью в Москве −5…−7°, по области −5…−10°; днем в Москве −2…−0°, по области −5…−0°. Местами гололедица.

Москва, 30 декабря
Прогноз на 14 дней
-5°
Днем облачно
-10°
Ночью облачно

В последний день 2016 года, субботу, 31 декабря синоптики обещают москвичам облачность, местами небольшие осадки. Температура ночью составит −5…−0°, днем −3…−2°.

Москва, 31 декабря
Прогноз на 14 дней
-6°
Днем облачно
-8°
Ночью облачно
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154
Убийца российского посла в Турции охранял Эрдогана
СМИ: Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Россия оказалась на третьем месте в мире по продаже оружия
Песков назвал Таможенный кодекс ЕврАзЭС безальтернативным
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
В Иркутской области на замминистра завели дело из-за отравлений
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Власти задумались, почему водители отказываются от «продувки» Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
«Пятница!» закрывает шоу «Орел и решка. Шопинг» Ведущая популярного проекта про путешествия поделилась печальной новостью в своем микроблоге
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь