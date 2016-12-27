Синоптики пообещали москвичам похолодание перед Новым годом
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Кратковременное предновогоднее похолодание ожидается в Москве, сообщает Гидрометцентр России.
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Кратковременное предновогоднее похолодание ожидается в Москве, сообщает Гидрометцентр России.
Как отмечают синоптики, во вторник, 27 декабря в Москве и Московской области ожидаются небольшие и умеренные осадки, снег и мокрый снег, переходящий в дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура повысится в Москве до 0…2°, по области будет в пределах −3…−2°, местами ожидаются порывы
В среду, 28 декабря, Москва и область окажутся в тыловой части циклона, что проходит вдоль западных границ России на
В четверг, 29 декабря погода будет облачной. Ночью пройдет небольшой снег, температура в Москве −5…−7°, по области −4…−9°. Днем местами небольшой снег, температура в Москве −3…−5°, по области −2…−7°. Местами гололедица, указано в сообщении Гидрометцентра.
В пятницу, 30 декабря метеорологи прогнозируют облачную погоду, местами пройдет небольшой снег. Температура ночью в Москве −5…−7°, по области −5…−10°; днем в Москве −2…−0°, по области −5…−0°. Местами гололедица.
В последний день 2016 года, субботу, 31 декабря синоптики обещают москвичам облачность, местами небольшие осадки. Температура ночью составит −5…−0°, днем −3…−2°.