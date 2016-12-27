57 тысяч жителей Красноярского края не уедут за границу из-за долгов

57 тысяч человек в Красноярском крае не смогут выехать за границу из-за долгов — право выезда для них ограничено службой судебных приставов. Как и в предыдущие годы, во время праздников, с 28 декабря по 9 января включительно, УФССП по Красноярскому краю проводит акцию «В Новый год без долгов», и для всех улетающих на отдых будет организована работа мобильных пунктов в аэропорту Емельяново. На месте можно будет оформить оплату долга, а решение о снятии ограничения на выезд будет принято в течение суток, как сообщили в пресс-службе ведомства.

О своих долгах можно узнать и заранее. По телефону горячей линии 8 (391) 222−02−50 , или на сайте УФССП. Отметим, решение об ограничении права на выезд принимается, если долг превышает 10 тысяч рублей.