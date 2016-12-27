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12:10 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

«Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», — говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря по всей стране пройдут дожди и снег. Теплее всего будет в западных регионах — до +5°.

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