В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.
Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.
«Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», — говорится в сообщении.
Напомним, 27 декабря по всей стране пройдут дожди и снег. Теплее всего будет в западных регионах — до +5°.