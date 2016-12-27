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12:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Каждый житель Иркутской области употребляет в год около 230 яиц, 187 кг молока и 68 кг мяса

В год каждый житель Иркутской области потребляет в среднем 230 яиц, 197 килограммов молока и другой молочной продукции и 68 кг различной мясной продукции.

Источник: Reuters

Как 26 декабря 2016 года сообщил Иркутскстат, хлеба и других подобных продуктов (зерно и все производные — мука, крупа, бобовые, макаронные изделия) жители региона в общей сложности потребляют 106 кг в год на душу населения; картофеля — 126 кг, овощей и бахчевых — 85 кг, сахара — 31 кг, масла растительного — 12,7 кг.

По многим продуктам несколько лет наблюдалась тенденция роста. Прошлый год нарушил общую закономерность. Так, в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилось потребление мясной и молочной продукции, сахара, растительного масла, картофеля (на 1−3%). В той же мере выросло потребление овощей, хлебных продуктов, яиц.

Уровень самообеспечения продуктами колеблется по годам, во многом зависит от урожайности сельхозкультур и продуктивности животных. В связи со сложными погодными условиями 2015 года несколько снизилась самообеспеченность картофелем и овощами — составила 94% и 68% соответственно, но по данным текущего года должна возрасти. Показатель по мясу составил 63%, молоку — 87% (по этим продуктам наблюдается постепенный рост). Ресурсы хлебных продуктов и сахара на 84−85% формируются за счет ввоза. А производство яиц в регионе превышает внутреннюю потребность в 1,6 раза.

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