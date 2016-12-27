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15:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Рождественский карнавальный забег состоится 7 января в Волгограде

Как стало известно ВДТВ, 7 января в Волгограде состоится необычное массовое спортивное мероприятие — Рождественский карнавальный забег.

ВРОО «Волгоградский марафон» приглашает волгоградцев принять участие в забеге, который стартует в 12:00 от главной елки города на площади Павших борцов.

Это уже второе такое мероприятие. Первое состоялось в прошлом году. В это раз число участников увеличится. Зарегистрироваться на забег можно до 5 января на сайте www.volgarun.ru, 6 января по адресу: улица Балонина, 2а, с 12:00 до 20:00, а также на месте проведения соревнований — 7 января с 10:00.

Соревнование начнется с разминки, которую проведут известные спортсмены города. После состоятся два забега. 5 километров пробегут подготовленные любители бега. Один километр предстоит преодолеть всем желающим в карнавальных костюмах. За лучший оригинальный наряд организаторы подготовили специальный приз.

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