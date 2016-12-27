My mother-in-law knitted my wife's snake a Christmas sweater. from aww
Змее связали зимний свитер
В Сети опубликована фотография змеи, которой связали теплый зимний свитер. Или, может быть, лучше назвать это чулком?
В Сети опубликована фотография змеи, которой связали теплый зимний свитер. Или, может быть, лучше назвать это чулком?
Снимок опубликовал на сайте Reddit пользователь с ником mlkey11. Он сообщил, что змея принадлежит его жене, а теплый свитер связала теща.
Автор фото рассказал, что пресмыкающееся зовут Барт и что рождественский подарок ему нравится.
Других подробностей не сообщается. В частности, остается неизвестным, как свитер (чулок?) удалось надеть на змею. И зачем.