В Японии решили бороться с проблемой смерти служащих от переработок

Кроме этого, в министерстве хотят разработать для компаний нормативы по продолжительности рабочего дня. Таким образом, японские власти хотят бороться с неоплачиваемой сверхурочной работой.

The Japan Times напоминает, что согласно правилам от 2015 года власти публикуют имена компаний, когда их руководство в нарушение закона заставляет работать сверхурочно более 10 своих сотрудников или более четверти всех работников, как минимум, в трех офисах.

Ожидается, что новые меры вступят в силу уже в январе, однако более масштабные мероприятия в этой области можно ожидать в марте 2017 года.