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11:40 (мск), источник: Интерфакс

В Японии решили бороться с проблемой смерти служащих от переработок

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило об экстренных мерах по борьбе с проблемой летальных исходов среди работников японских компаний в связи со слишком напряженным трудовым графиком, сообщает японская газета The Japan Times.

Источник: AP 2016

Речь идет о слишком продолжительном рабочем дне, что нарушает трудовое законодательство страны, уточняет издание.

В министерстве пообещали обнародовать имена компаний, которые стали объектами проверок из-за гибели сотрудников, если ее причиной вероятно стала переработка.

Кроме этого, в министерстве хотят разработать для компаний нормативы по продолжительности рабочего дня. Таким образом, японские власти хотят бороться с неоплачиваемой сверхурочной работой.

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The Japan Times напоминает, что согласно правилам от 2015 года власти публикуют имена компаний, когда их руководство в нарушение закона заставляет работать сверхурочно более 10 своих сотрудников или более четверти всех работников, как минимум, в трех офисах.

Ожидается, что новые меры вступят в силу уже в январе, однако более масштабные мероприятия в этой области можно ожидать в марте 2017 года.

«Смерть от переработки» (каро:си) считается достаточно распространенной проблемой в Японии. Считается, что переработка стала одной из причин смерти премьер-министра Японии Кэйдзо Обути в 2000 году (он умер после тяжелого инсульта): премьер за 20 месяцев работы на своем посту имел всего три выходных и трудился не менее 12 часов в сутки.

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