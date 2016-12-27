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13:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Волонтеры предложили воронежцам присоединиться к новогоднему кормлению бездомных

Раздача еды пройдет у железнодорожного вокзала 30 декабря.

Активисты благотворительной организации «Рассвет» предложили воронежцам присоединиться к традиционному кормлению бездомных возле надземного пешеходного перехода железнодорожного вокзала «Воронеж-1». Бродяги получат от общественников по тарелке гречневого супа и мандарину в 17:00 пятницы, 30 декабря.

Волонтеры попросили горожан добавить к стандартному супу какие-нибудь праздничные продукты, так как раздача пройдет накануне Нового года. Можно принести порезанную на равные куски колбасу, сосиски, пряники, конфеты, фрукты.

— Приветствуется любая качественная еда. Чем больше человек с собой унесет, тем меньше он будет голоден хотя бы в первые новогодние дни. Если кто-то лично стесняется или по каким-то причинам не хочет раздавать свою еду, можно передать продукты нам, и мы все разделим поровну. Также на кормление можно принести теплую одежду для бездомных, — рассказал журналисту РИА «Воронеж» куратор кормления Дмитрий Константинов.

Активисты «Рассвета» проводят кормления каждую пятницу уже много лет. В 2015 году раздача продуктов выпала на 1 января. Некоторые воронежцы принесли для бездомных оставшиеся с новогодней ночи салаты и куски торта.

— Люди привыкли, что каждую пятницу в 17:00 они могут прийти к железнодорожному вокзалу и взять еды. Поэтому кормления проходят при любых погодных условиях и в праздники. Предстоящее кормление выпало на 1 января, поэтому мы просим воронежцев: не оставайтесь равнодушным к бездомным людям в этот день. Если у кого-то останется после новогоднего застолья еда — салаты, куски торта — не стесняйтесь, приносите их к вокзалу. Пускай и бездомные люди почувствуют праздник, — попросил Дмитрий Константинов.

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