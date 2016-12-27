Волонтеры предложили воронежцам присоединиться к новогоднему кормлению бездомных
Раздача еды пройдет у железнодорожного вокзала 30 декабря.
Раздача еды пройдет у железнодорожного вокзала 30 декабря.
Активисты благотворительной организации «Рассвет» предложили воронежцам присоединиться к традиционному кормлению бездомных возле надземного пешеходного перехода железнодорожного вокзала «Воронеж-1». Бродяги получат от общественников по тарелке гречневого супа и мандарину в 17:00 пятницы, 30 декабря.
Волонтеры попросили горожан добавить к стандартному супу
— Приветствуется любая качественная еда. Чем больше человек с собой унесет, тем меньше он будет голоден хотя бы в первые новогодние дни. Если
Активисты «Рассвета» проводят кормления каждую пятницу уже много лет. В 2015 году раздача продуктов выпала на 1 января. Некоторые воронежцы принесли для бездомных оставшиеся с новогодней ночи салаты и куски торта.
— Люди привыкли, что каждую пятницу в 17:00 они могут прийти к железнодорожному вокзалу и взять еды. Поэтому кормления проходят при любых погодных условиях и в праздники. Предстоящее кормление выпало на 1 января, поэтому мы просим воронежцев: не оставайтесь равнодушным к бездомным людям в этот день. Если у