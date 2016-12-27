Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Шотландские ученые объяснили существование секса
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
14События недели в фотографиях
11:46 (мск)

Технологии года, которые изменят мир будущего

Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще.

Источник: AP 2016

2016 год был богат на изобретения и научные открытия. Помимо мировых презентаций новых гаджетов от всемирно известных брендов, без внимания не оставались и разработки в области экологии, транспорта, роботостроения.
 Уже сейчас человек создал и начал успешно применять то, что еще недавно казалось элементом научно-фантастического фильма про путешествия во времени.

Солнечные дороги

Первая в мире солнечная дорога открылась в декабре в Нормандии (Франция). Участок в 1 км выложен 2800 солнечными батареями и может генерировать до 767 кВт ч в сутки. Этот участок трассы будет работать два года. За это время специалисты планируют посчитать количество выработанной энергии и сделать выводы о целесообразности применения данной технологии в будущем.

Автобус будущего — пробки не страшны

Весной китайские инженеры представили концепт огромного автобуса, который сможет проезжать «сквозь» машины. Было бы интересно покататься на таком в Час Пик по МКАДу, например.

Почтальоны — дроны

via GIPHY

В конце 2016 года известный интернет-гигант Amazon впервые доставил товар при помощи дрона. Сообщается, что Дрон справился с доставкой по адресу вообще без помощи человека. Чуть позже в России появились новости о планах «Почты России» освоить подобную технологию, что вызвало бурю эмоций среди потенциальных клиентов. Но, кто знает, вдруг дроны научат людей бережно обращаться с посылками?

Кольцо безопасности

Летом этого года был представлен гаджет Nimb — уникальное и простое решение вопросов безопасности. Кольцо представляет собой замаскированную кнопку, которая является по своей сути тревожной. При нажатии осуществляется звонок в экстренную службу, какую именно — настраивается предварительно по усмотрению пользователя. Нажать ее случайно не получится, так как вызов пойдет только после нескольких секунд удерживания. В дополнении к звонку устройство сразу передает GPS-координаты на заданные контакты в системе. Кто знает, сколько бы несчастных случаев и трагедий удалось бы предотвратить, будь это кольцо у каждого…
Примечательно, что проект создан россиянами.

Часы, которые заряжаются от человеческого тела

Гаджет включает в себя гироскоп и акселерометр, которые позволяют следить за уровнем физической активности, подсчитывать количество шагов и сожженных калорий. Для пополнения энергии умные часы используют тепло человеческого тела. В Matrix PowerWatch встроен термоэлектрический генератор, который вырабатывает энергию в процессе ношения. Для его работы необходима разница температур: одна сторона часов контактирует с теплой поверхностью кожи, в другой же замаскирован радиатор, и за счет этого она холоднее. Внедрение подобной технологии в другие технические сферы жизни может свести на нет постоянно и утомительное использование зарядных устройств.

Светофоры, вмонтированные в дорогу

Не можете расстаться со своим смартфоном даже, когда идете по улице? Это изобретение специально создано для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье смартфонозависимым пешеходам и водителям.

via GIPHY

Практика встраиваемых в дорогу диодов, дублирующих сигнал светофора, во многих странах начала появляться около двух лет назад. Немецкая компания Stadtwerke Augsburg начала внедрять технологию повсеместно на территории Германии. Отзывы помогли сделать выводы о высокой пользе такого изобретения — люди «ловят» предупреждающий сигналы боковым зрением и останавливаются. Стоит отметить, что подобные экспериментальные технологии внедрялись и в некоторых городах России и Белоруссии.

Биоразлагаемая упаковка от пива — корм для рыб

Интернет переполнен печальными снимками загрязнений морей и океанов. Человек сам портит свой мир, захламляя его, и бороться с этим получается плохо. Американские стартаперы изобрели и представили версию колец от пивных банок Saltwater Brewery, которые сделаны из биоразлагаемых материалов (пивных отходов) и пригодны для питания морских обитателей.

Ядерные аккумуляторы

Специалисты из Университета Бристоля разработали прототип ядерного аккумулятора, который сможет снабжать не слишком мощные устройства энергией на протяжении тысячелетий. При этом выброс радиации и вредных веществ нулевой. Ученые использовали никель-63 в качестве источника радиоактивного излучения. Однако, если заменить его углеродом-14, сгенерированным в графитовых блоках, изотоп сможет повысить эффективность работы устройства. Батарея на углероде-14 разрядится наполовину за 5730 лет!

Умная ложка поможет не пролить ни капли

Изобретение предназначено для людей, страдающих тремором рук или нарушением координации движений. Наборы из ручки с системой стабилизации и насадки-ложки (столовой), а также зарядного устройства. Заряда аккумулятора хватает примерно на три приема пищи. Видео о том, как работают ложки, произвело фурор в сети. А сколько жизней облегчит эта технология при массовом внедрении?!

Беспилотный автобус

Эта технология уже скоро может появиться в России. Летом 2016 года в Сколково объявили, что к Чемпионату Мира по футболу 2018 года подобные автобусы введут в эксплуатацию. Автобус рассчитан на восемь посадочных мест и предназначен для закрытых территорий и городов, больших выставочных центров и медицинских комплексов
Оборудование машины будет на 60% отечественным. Создание самоуправляемых автобусов также значится в планах ПАО «КАМАЗ». Их выпуск планируется в 2020 гуду.

Комментарии
2
Дания Шашкова
⇖ Одиночество - не приговор! Знакомься, здесь все лучшие девушки страны!
На аватapке - Адрес сайта ㋛
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Харченко
Это все уже давно есть и придумано давно.Просто они решили теперь это расконсервировать для общего стада,так как нефть то им запретили качать.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лучшие изобретения 2016 года
© Ньюстюб
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Хлопонин анонсировал продажу валокордина по рецептам с января
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
Путин рассказал о загрязнении поверхностных вод в России
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
ЗАЗ начал производство новой модели На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo, которые уже начали предлагать украинские дилеры
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь