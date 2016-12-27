Технологии года, которые изменят мир будущего
Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще.
Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще.
2016 год был богат на изобретения и научные открытия. Помимо мировых презентаций новых гаджетов от всемирно известных брендов, без внимания не оставались и разработки в области экологии, транспорта, роботостроения.
Уже сейчас человек создал и начал успешно применять то, что еще недавно казалось элементом
Солнечные дороги
Первая в мире солнечная дорога открылась в декабре в Нормандии (Франция). Участок в 1 км выложен 2800 солнечными батареями и может генерировать до 767 кВт ч в сутки. Этот участок трассы будет работать два года. За это время специалисты планируют посчитать количество выработанной энергии и сделать выводы о целесообразности применения данной технологии в будущем.
Автобус будущего — пробки не страшны
Весной китайские инженеры представили концепт огромного автобуса, который сможет проезжать «сквозь» машины. Было бы интересно покататься на таком в Час Пик по МКАДу, например.
Почтальоны — дроны
В конце 2016 года известный
Кольцо безопасности
Летом этого года был представлен гаджет Nimb — уникальное и простое решение вопросов безопасности. Кольцо представляет собой замаскированную кнопку, которая является по своей сути тревожной. При нажатии осуществляется звонок в экстренную службу, какую именно — настраивается предварительно по усмотрению пользователя. Нажать ее случайно не получится, так как вызов пойдет только после нескольких секунд удерживания. В дополнении к звонку устройство сразу передает
Примечательно, что проект создан россиянами.
Часы, которые заряжаются от человеческого тела
Гаджет включает в себя гироскоп и акселерометр, которые позволяют следить за уровнем физической активности, подсчитывать количество шагов и сожженных калорий. Для пополнения энергии умные часы используют тепло человеческого тела. В Matrix PowerWatch встроен термоэлектрический генератор, который вырабатывает энергию в процессе ношения. Для его работы необходима разница температур: одна сторона часов контактирует с теплой поверхностью кожи, в другой же замаскирован радиатор, и за счет этого она холоднее. Внедрение подобной технологии в другие технические сферы жизни может свести на нет постоянно и утомительное использование зарядных устройств.
Светофоры, вмонтированные в дорогу
Не можете расстаться со своим смартфоном даже, когда идете по улице? Это изобретение специально создано для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье смартфонозависимым пешеходам и водителям.
Практика встраиваемых в дорогу диодов, дублирующих сигнал светофора, во многих странах начала появляться около двух лет назад. Немецкая компания Stadtwerke Augsburg начала внедрять технологию повсеместно на территории Германии. Отзывы помогли сделать выводы о высокой пользе такого изобретения — люди «ловят» предупреждающий сигналы боковым зрением и останавливаются. Стоит отметить, что подобные экспериментальные технологии внедрялись и в некоторых городах России и Белоруссии.
Биоразлагаемая упаковка от пива — корм для рыб
Интернет переполнен печальными снимками загрязнений морей и океанов. Человек сам портит свой мир, захламляя его, и бороться с этим получается плохо. Американские стартаперы изобрели и представили версию колец от пивных банок Saltwater Brewery, которые сделаны из биоразлагаемых материалов (пивных отходов) и пригодны для питания морских обитателей.
Ядерные аккумуляторы
Специалисты из Университета Бристоля разработали прототип ядерного аккумулятора, который сможет снабжать не слишком мощные устройства энергией на протяжении тысячелетий. При этом выброс радиации и вредных веществ нулевой. Ученые использовали никель-63 в качестве источника радиоактивного излучения. Однако, если заменить его углеродом-14, сгенерированным в графитовых блоках, изотоп сможет повысить эффективность работы устройства. Батарея на углероде-14 разрядится наполовину за 5730 лет!
Умная ложка поможет не пролить ни капли
Изобретение предназначено для людей, страдающих тремором рук или нарушением координации движений. Наборы из ручки с системой стабилизации и
Беспилотный автобус
Эта технология уже скоро может появиться в России. Летом 2016 года в Сколково объявили, что к Чемпионату Мира по футболу 2018 года подобные автобусы введут в эксплуатацию. Автобус рассчитан на восемь посадочных мест и предназначен для закрытых территорий и городов, больших выставочных центров и медицинских комплексов
Оборудование машины будет на 60% отечественным. Создание самоуправляемых автобусов также значится в планах ПАО «КАМАЗ». Их выпуск планируется в 2020 гуду.
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