Технологии года, которые изменят мир будущего

Источник: AP 2016

2016 год был богат на изобретения и научные открытия. Помимо мировых презентаций новых гаджетов от всемирно известных брендов, без внимания не оставались и разработки в области экологии, транспорта, роботостроения.

Уже сейчас человек создал и начал успешно применять то, что еще недавно казалось элементом научно-фантастического фильма про путешествия во времени. Солнечные дороги Первая в мире солнечная дорога открылась в декабре в Нормандии (Франция). Участок в 1 км выложен 2800 солнечными батареями и может генерировать до 767 кВт ч в сутки. Этот участок трассы будет работать два года. За это время специалисты планируют посчитать количество выработанной энергии и сделать выводы о целесообразности применения данной технологии в будущем. Автобус будущего — пробки не страшны Весной китайские инженеры представили концепт огромного автобуса, который сможет проезжать «сквозь» машины. Было бы интересно покататься на таком в Час Пик по МКАДу, например. Почтальоны — дроны

В конце 2016 года известный интернет-гигант Amazon впервые доставил товар при помощи дрона. Сообщается, что Дрон справился с доставкой по адресу вообще без помощи человека. Чуть позже в России появились новости о планах «Почты России» освоить подобную технологию, что вызвало бурю эмоций среди потенциальных клиентов. Но, кто знает, вдруг дроны научат людей бережно обращаться с посылками? Кольцо безопасности Летом этого года был представлен гаджет Nimb — уникальное и простое решение вопросов безопасности. Кольцо представляет собой замаскированную кнопку, которая является по своей сути тревожной. При нажатии осуществляется звонок в экстренную службу, какую именно — настраивается предварительно по усмотрению пользователя. Нажать ее случайно не получится, так как вызов пойдет только после нескольких секунд удерживания. В дополнении к звонку устройство сразу передает GPS-координаты на заданные контакты в системе. Кто знает, сколько бы несчастных случаев и трагедий удалось бы предотвратить, будь это кольцо у каждого…

Примечательно, что проект создан россиянами. Часы, которые заряжаются от человеческого тела Гаджет включает в себя гироскоп и акселерометр, которые позволяют следить за уровнем физической активности, подсчитывать количество шагов и сожженных калорий. Для пополнения энергии умные часы используют тепло человеческого тела. В Matrix PowerWatch встроен термоэлектрический генератор, который вырабатывает энергию в процессе ношения. Для его работы необходима разница температур: одна сторона часов контактирует с теплой поверхностью кожи, в другой же замаскирован радиатор, и за счет этого она холоднее. Внедрение подобной технологии в другие технические сферы жизни может свести на нет постоянно и утомительное использование зарядных устройств. Светофоры, вмонтированные в дорогу Не можете расстаться со своим смартфоном даже, когда идете по улице? Это изобретение специально создано для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье смартфонозависимым пешеходам и водителям.