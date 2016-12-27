Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
5 психических болезней из русских сказок
Умер известный советский и российский актер
СВР объяснила отсутствие у посла Карлова охраны в момент убийства
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск

150 Дедов Морозов станцуют перед районной администрацией в Новосибирске

Танцевальный новогодний флешмоб пройдет в Дзержинском районе Новосибирска.

В Новосибирске продолжают открываться районные городские елки.

Напомним, ранее ряд уличных новогодних мероприятий в городе перенесли из-за сильных морозов. Теперь, когда арктические холода миновали, новосибирцам ничто не мешает отмечать праздник.

В Дзержинском районе города к открытию районной елки приурочили и танцевальный флешмоб.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, в среду, 28 декабря, в 15:00 на площади перед администрацией Дзержинского района (проспект Дзержинского, 16) начнется уже традиционный новогодний танцевальный флэшмоб, в котором примут участие более 300 детей и взрослых.

Местные танцоры будут одеты в костюмы Дедов Морозов, главных символов Нового года и других сказочных героев.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом заявок на участие новосибирцы подали в два раза больше.

Потанцевать с Дедами Морозами смогут все желающие. Чтобы получилось красиво, участники акции должны повторять танцевальные движения за детьми, одетыми в костюмы Деда Мороза, под новогоднюю музыкальную композицию.

После флэшмоба Деды Морозы и прочие новогодние персонажи пройдутся по проспекту Дзержинского к парку культуры и отдыха «Березовая Роща», где в 15.45 состоится торжественное открытие главной ёлки района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярском крае в цирке леопард напал на людей
СМИ: Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Россия оказалась на третьем месте в мире по продаже оружия
Песков назвал Таможенный кодекс ЕврАзЭС безальтернативным
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
В Иркутской области на замминистра завели дело из-за отравлений
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Власти задумались, почему водители отказываются от «продувки» Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
«Пятница!» закрывает шоу «Орел и решка. Шопинг» Ведущая популярного проекта про путешествия поделилась печальной новостью в своем микроблоге
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь