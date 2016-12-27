150 Дедов Морозов станцуют перед районной администрацией в Новосибирске

В Новосибирске продолжают открываться районные городские елки.

Напомним, ранее ряд уличных новогодних мероприятий в городе перенесли из-за сильных морозов. Теперь, когда арктические холода миновали, новосибирцам ничто не мешает отмечать праздник.

В Дзержинском районе города к открытию районной елки приурочили и танцевальный флешмоб.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, в среду, 28 декабря, в 15:00 на площади перед администрацией Дзержинского района (проспект Дзержинского, 16) начнется уже традиционный новогодний танцевальный флэшмоб, в котором примут участие более 300 детей и взрослых.

Местные танцоры будут одеты в костюмы Дедов Морозов, главных символов Нового года и других сказочных героев.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом заявок на участие новосибирцы подали в два раза больше.

Потанцевать с Дедами Морозами смогут все желающие. Чтобы получилось красиво, участники акции должны повторять танцевальные движения за детьми, одетыми в костюмы Деда Мороза, под новогоднюю музыкальную композицию.

После флэшмоба Деды Морозы и прочие новогодние персонажи пройдутся по проспекту Дзержинского к парку культуры и отдыха «Березовая Роща», где в 15.45 состоится торжественное открытие главной ёлки района.