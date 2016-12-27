150 Дедов Морозов станцуют перед районной администрацией в Новосибирске
Танцевальный новогодний флешмоб пройдет в Дзержинском районе Новосибирска.
Танцевальный новогодний флешмоб пройдет в Дзержинском районе Новосибирска.
В Новосибирске продолжают открываться районные городские елки.
Напомним, ранее ряд уличных новогодних мероприятий в городе перенесли
В Дзержинском районе города к открытию районной елки приурочили и танцевальный флешмоб.
Как сообщает
Местные танцоры будут одеты в костюмы Дедов Морозов, главных символов Нового года и других сказочных героев.
Интересно, что по сравнению с прошлым годом заявок на участие новосибирцы подали в два раза больше.
Потанцевать с Дедами Морозами смогут все желающие. Чтобы получилось красиво, участники акции должны повторять танцевальные движения за детьми, одетыми в костюмы Деда Мороза, под новогоднюю музыкальную композицию.
После флэшмоба Деды Морозы и прочие новогодние персонажи пройдутся по проспекту Дзержинского к парку культуры и отдыха «Березовая Роща», где в 15.45 состоится торжественное открытие главной ёлки района.