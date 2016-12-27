В центре Омска разгуливает танцующий Дед Мороз

На одной из центральных улиц Омска был замечен танцующий Дедушка Мороз.

Главного зимнего волшебника, облаченного в сине-белое одеяние и с мешком подарков, заметили на Любинском проспекте. Дедушка Мороз вышел из одного из магазинов, расположенных на этой улице, и принялся задорно и весело танцевать.

Ролик с танцующим волшебником появился в одном из самых популярных пабликов «Омск ВК».

На видеозаписи видно, что Дедушка разгуливает в узнаваемых желтых ботинках, известной обуви фирмы «Тимберленд». Подписчики заподозрили, что позитивный видеоролик — всего лишь реклама, тем более, что сказочный персонаж вышел из этого фирменного магазина обуви.