В центре Омска разгуливает танцующий Дед Мороз
Омичи заметили радостно танцующего зимнего волшебника на улице Ленина.
Омичи заметили радостно танцующего зимнего волшебника на улице Ленина.
На одной из центральных улиц Омска был замечен танцующий Дедушка Мороз.
Главного зимнего волшебника, облаченного в
Ролик с танцующим волшебником появился в одном из самых популярных пабликов «Омск ВК».
На видеозаписи видно, что Дедушка разгуливает в узнаваемых желтых ботинках, известной обуви фирмы «Тимберленд». Подписчики заподозрили, что позитивный видеоролик — всего лишь реклама, тем более, что сказочный персонаж вышел из этого фирменного магазина обуви.
Тем не менее, рекламный этот ролик или нет, горожанам он понравился. Омичи оставили множество комментариев к посту, заполненные радостными и смеющимися смайликами и аплодисментами.
Евгения Комлева:
— Такой клёвый! Спасибо за мегапозитив!
Каролина Ветрова:
— Дед Мороз в желтых ботинках! Ахахаха, круууууто!
Заголовок цитаты:
— Прикольный! Молодец какой!