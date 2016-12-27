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12:57 (мск), источник: АиФ Калининград

В двух школах Калининградской области из-за ОРВИ приостановлены занятия

В двух школах Калининградской области из-за ОРВИ приостановлены занятия.

На карантин отправились пока только три класса в СОШ № 38 Калининграда и СОШ № 3 Светлого, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю в регионе лабораторно подтверждено 44 новых случая гонконгского гриппа. При этом за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 6077 жителей области. Эпидпорог превышен на 48%.

«Наибольший прирост числа заболевших среди взрослых — на 19,4%. В инфекционные стационары госпитализировано 50 заболевших, большинство из которых — дети», — сообщили в ведомстве.

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