В двух школах Калининградской области из-за ОРВИ приостановлены занятия.

На карантин отправились пока только три класса в СОШ № 38 Калининграда и СОШ № 3 Светлого, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю в регионе лабораторно подтверждено 44 новых случая гонконгского гриппа. При этом за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 6077 жителей области. Эпидпорог превышен на 48%.

«Наибольший прирост числа заболевших среди взрослых — на 19,4%. В инфекционные стационары госпитализировано 50 заболевших, большинство из которых — дети», — сообщили в ведомстве.