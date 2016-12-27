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12:04 (мск), источник: Volga News

На пл. Куйбышева для безопасности в новогоднюю ночь установят 30 металлодетекторов

Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта Самары заключит контракт с ООО «ДиЭл Сервис» на монтаж металлодетекторов на пл. Куйбышева для обеспечения безопасности во время новогодней ночи.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Согласно документации закупки исполнитель обязуется оказать услуги по монтажу и последующему демонтажу 30 арочных металлодетекторов «Поиск 3м». Стоимость контракта составит 543 тыс. рублей.

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