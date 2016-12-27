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12:11 (мск), источник: Интерфакс

Груз фонда Елизаветы Глинки для Сирии доставлен на базу в Хмеймиме

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки доставлен на аэродром Хмеймим, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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Та помощь, которую она предполагала передать лечебным учреждениям Алеппо, тем, кому она ее обещала, уже доставлена на нашу базу Хмеймим и в ближайшее время будет передана адресатам.
Сергей Шойгуглава Минобороны России
Новость
«Надо любить всех или никого»: какой была Доктор ЛизаЕлизавета Глинка, легендарная благотворительница, которую называли московской матерью Терезой, погибла в авиакатастрофе.

Министр также сообщил, что уже принято решение о присвоении имени Елизаветы Глинки одному из лечебных учреждений Минобороны в Москве.

И, конечно, память этого человека должна быть увековечена. И, кроме этого, то дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, должно быть продолжено.
Сергей Шойгуглава Минобороны России

Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, была на борту Ту-154, который потерпел катастрофу после вылета из Сочи 25 декабря.

Этим бортом в Сирию летели 92 человека, в числе которых журналисты и участники ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они погибли.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Доктор Лиза: с ее уходом в мире стало меньше сострадания и милосердия
© Ньюстюб
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