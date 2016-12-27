«Школу четырех президентов» в Симферополе сдадут 29 декабря — Смирнов

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов.

«Это уже будет гордость для всей Республики по всем показателям: по технической базе и по учебной базе она будет представлена по самым последним требованиям современного образования», — сказал глава ведомства.

Смирнов отметил, что поступала масса обращений по поводу присвоения школе имени героя России, крымчанки, кадровой разведчицы Алиме Абденановой. Глава Госкомнаца выразил уверенность, что такое решение будет принято. «Это очень важно с точки зрения воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к своей Родине, преданности своему делу», — считает он.

Школа находится в симферопольском районе Фонтаны. Десятилетия здание будущего учреждения стояло недостроенным. В частности, возводить его начали в 1992 году и все украинские президенты обещали школу достроить, но работы удалось завершить только сейчас.

Учреждение рассчитано на 900 учеников, обучение в нем будет вестись на крымско-татарском языке. Оно будет оснащено современным оборудованием, включая систему пожарной безопасности, видеонаблюдения и многое другое.

Ранее председатель Государственного совета РК Владимир Константинов заявил, что школа станет образцовой.