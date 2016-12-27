Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
5 психических болезней из русских сказок
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
В зарубежном СМИ вышла статья о неуместности скорби по Ту-154
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Стрелок, ранивший в Москве 5 человек, захватил заложницу (видео)
Свидетель рассказал, как падал Ту-154 (фото)
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12:29 (мск), источник: РИА Крым

«Школу четырех президентов» в Симферополе сдадут 29 декабря — Смирнов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости (Крым). В четверг, 29 декабря, в симферопольском микрорайоне Фонтаны сдадут как строительный объект так называемую «школу четырех президентов».

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов.

«Это уже будет гордость для всей Республики по всем показателям: по технической базе и по учебной базе она будет представлена по самым последним требованиям современного образования», — сказал глава ведомства.

Смирнов отметил, что поступала масса обращений по поводу присвоения школе имени героя России, крымчанки, кадровой разведчицы Алиме Абденановой. Глава Госкомнаца выразил уверенность, что такое решение будет принято. «Это очень важно с точки зрения воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к своей Родине, преданности своему делу», — считает он.

Школа находится в симферопольском районе Фонтаны. Десятилетия здание будущего учреждения стояло недостроенным. В частности, возводить его начали в 1992 году и все украинские президенты обещали школу достроить, но работы удалось завершить только сейчас.

Учреждение рассчитано на 900 учеников, обучение в нем будет вестись на крымско-татарском языке. Оно будет оснащено современным оборудованием, включая систему пожарной безопасности, видеонаблюдения и многое другое.

Ранее председатель Государственного совета РК Владимир Константинов заявил, что школа станет образцовой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Крыму отслужили панихиду по погибшим при крушении Ту-154
СМИ: Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Россия оказалась на третьем месте в мире по продаже оружия
Песков назвал Таможенный кодекс ЕврАзЭС безальтернативным
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
В Иркутской области на замминистра завели дело из-за отравлений
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Власти задумались, почему водители отказываются от «продувки» Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
«Пятница!» закрывает шоу «Орел и решка. Шопинг» Ведущая популярного проекта про путешествия поделилась печальной новостью в своем микроблоге
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь