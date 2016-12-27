В новогоднюю ночь самарский транспорт будет работать в усиленном режиме

В новогоднюю ночь весь городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, пишет Samru.ru.

До 2:00 1 января ходят: троллейбусы № 4 и № 8; трамваи № 5, № 20 и № 22; автобусы № 52, № 34, № 24, № 67 и № 70. Продолжат свою работу до 4:00 утра 1 января: № 89, № 247, № 41, № 297, № 22д, № 221, № 4, № 99, № 264, № 206, № 210, № 226, № 272, № 295, № 261, № 253, № 48к, № 5д, № 92, № 21 м, № 215.

Самарский метрополитен продолжит свою работу в штатном режиме — поезда будут ходить с 6 утра до 12 часов вечера все новогодние каникулы.