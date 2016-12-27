Нижегородцам напоминают об опасности контрафактного алкоголя

За уходящий год в регионе изъято 150 тысяч литров контрафактного алкоголя. Закрыто 9 подпольных цехов. Выявлено более 4000 преступлений в сфере незаконного оборота спиртного. Не покупайте алкогольную продукцию в Интернете и у частных лиц по низким ценам, предупреждают полицейские. Дешево — значит контрафакт. Важнейший индикатор — минимальные цены установленные государством.