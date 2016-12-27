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12:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии опубликован график работы поликлиник в новогодние каникулы

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министерство здравоохранения Башкортостана сообщило о режиме работы поликлиник и больниц в новогодние каникулы.

Источник: РИА "Новости"

31 декабря амбулаторно-поликлинические подразделения будут работать по субботнему графику. С 1 по 8 января 2017 года — с 8 до 16 часов. Прием вызовов, в том числе неотложных, будет проводиться до 15 часов.

В больницах предусмотрено создание на время новогодних праздников резервных коек для стационарного лечения пациентов, запаса лекарств, обеспечение оказания своевременной экстренной и плановой медицинской помощи, а также усиление преемственности в работе отделений, травмпунктов и родильных домов, отметили в пресс-службе Минздрава.

Стоматологические клиники и отделения будут работать согласно графику. При этом в стоматологической поликлинике № 2 Уфы и Детской стоматологической поликлинике № 7 Уфы организуют круглосуточное дежурство по оказанию неотложной помощи с 31 декабря по 8 января включительно.

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